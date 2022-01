Stojinović se vrača v Celje, Koper prekinil z dvema igralcema SiOL.net Celje je z ruskim prvoligašem Himkijem sklenil dogovor o predčasni prekinitvi posoje Dušana Stojinovića. Kapetan slovenske reprezentance do 21 let se tako po šestih mesecih vrača v knežje mesto. Koper je prekinil sodelovanje z Rokom Grudino in Makom Varešanovićem.

