Stojinović v Celje, Grudina in Varešanović iz Kopra Dnevnik Slovenski nogometni prvoligaš Celje se je z ruskim prvoligašem Himkijem dogovoril o predčasni prekinitvi posoje Dušana Stojinovića. Kapetan slovenske reprezentance do 21 let se tako vrača v knežje mesto. Rok Grudina in Mak Varešanović pa nista več...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Marjan Šarec

Andrej Vizjak

Žan Košir