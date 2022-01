Še nekaj dni nas loči, do novega šova, Šou domov, kjer bosta glavna akterja ta dva znana Slovenca TOčnoTO.si Slovenija bo s 1. februarjem 2022 bogatejša za nov šov, Šou domov. Radio 1 tako pripravlja nepozaben program z Anjo Ramšak in Robertom Roškarjem, ki bosta vaša družba na poti domov. Tako Robert kot tudi Anja sta si v preteklem letu vzela premor in se posvetila sebi. Robert se je za mikrofon vrnil že decembra […] Še nekaj dni nas loči, do novega šova, Šou domov, kjer bosta glavna akterja ta dva znan...

