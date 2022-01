Skupina Krka je leta 2021 ustvarila 1,57 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je dva odstotka več kot leto prej in nov rekord. Čisti dobiček se je povečal za pet odstotkov na 304,7 milijona evrov. Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je te predhodne in nerevidirane rezultate ocenil za odlične.