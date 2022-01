Krka lani z milijardo in pol evrov prodaje zabeležila nov rekord 24ur.com Vsaj za zdaj pa težav zaradi izjave premiera Janše o Tajvanu ne čuti Krka, ki se lahko tudi tokrat pohvali z rekordnimi prihodki in dobičkom. Na to gledamo kot na sestavni del življenja, pravi Jože Colarič, dolgoletni prvi mož novomeškega farmacevta, ki se na Kitajskem trenutno ukvarja z registracijo novih izdelkov. Po Colaričevih besedah so tamkajšnje oblasti precej natančne, zahtevajo celo več ...

