Bomo Slovenci kmalu morali delati dve leti dlje? To je najnovejša analiza pokojninske reforme #video SiOL.net Kot kažejo izsledki najnovejše analize o pokojninski reformi v Sloveniji, bi se morala najnižja starost ob upokojitvi zvišati z zdajšnjih 60 na vsaj 62 let, obdobje za oblikovanje pokojninske osnove pa s 40 dvigniti na vsaj 42 let.

