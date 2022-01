Sindikati zdravstva in socialnega varstva napovedali stavko, ministrstvo meni, da razlogov za stavko Reporter Na ministrstvu za delo si vseskozi prizadevajo, da se pogajanja s sindikati zdravstva in socialnega varstva čim prej nadaljujejo, in tako bo tudi v prihodnje. "Zato menimo, da razlogov za stavko ni, in upamo, da do nje ne bo prišlo," so zapisali. Opozarja

Sorodno



















Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Ema Klinec

Urša Bogataj

Janez Janša

Cene Prevc

Anže Lanišek