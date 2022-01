[Video] Snežič: Citirali so kvazi novinarje, servirali so trditve in ne vprašanj Nova24TV Preiskovalna komisija, ki ugotavlja domnevno pranje denarja v NKBM-ju in domnevno nezakonito financiranje stranke SDS, je zaslišala davčnega svetovalca dr. Roka Snežiča in njegovo soprogo Klavdijo Snežič, ki pa na vprašanja nista želela odgovarjati. Klavdija Snežič se je med zaslišanjem v spremstvu pooblaščenca v vseh odgovorih sklicevala na 10. člen zakona o parlamentarni preiskavi, ki pričam omo ...

Sorodno











































Oglasi