Petkovi protestniki vložili več kazenskih ovadb 24ur.com Petkovi protestniki so po napovedih na današnjem protestu vložili več kazenskih ovadb ter naznanili sume koruptivnih dejanj, davčnih utaj in prikrivanja premoženja. Kot so sporočili, je med ovadenimi tudi minister za obrambo Matej Tonin, in sicer zaradi domnevnega prirejanja razpisov za nabavo traktorjev.

