Reprezentativni sindikati v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva so zaradi vladnega kršenja dogovora o nadaljevanju pogajanj napovedali stavko, ki se bo začela 16. februarja. Zahtevajo takojšen začetek pogajanj ter sprejem standardov skladno s stavkovnimi sporazumi iz leta 2018, so sporočili. Skladno z novembra lani sklenjenim sporazumom med sindikati in vlado bi se pogajanja morala nadaljev ...