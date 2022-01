73-kilogramski spomenik očetu in hčeri v spomin BibaLeze.si Minili sta dve leti od tragične helikopterske nesreče, ki je vzela življenje devetih ljudi, med drugim tudi enega najboljših košarkarjev vseh časov, Kobeja Bryanta, in njegove 13-letne hčerke Gianne. V spomin na vse žrtve tragične nesreče, so na kraju dogodka postavili poseben spomenik očeta in hčere.

