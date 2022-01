Cene Prevc na treningu zanesljivo prvi, Klinčeva na prologu četrta Sportal Tako skakalke kot skakalci so pred odhodom na olimpijske igre v Pekingu zbrani v Willingenu. Tam jih ob 16. uri čaka mešana ekipna tekma, v soboto in nedeljo pa še dve posamični preizkušnji. Danes bi morali izpeljati še kvalifikacije za sobotni tekmi, a sta zaradi premajhnega števila prijav na urniku prologa. Ženskega so že izvedli, najboljša je bila Jukija Sato, ki je na treningu s 154 metri post...

Sorodno

Oglasi