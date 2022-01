Slovenski nordijci vodijo proti alpincem s kar 26:2 Dnevnik Smučarski skoki so v letošnji zimi paradni konj uspehov panog, ki delujejo pod okriljem Smučarske zveze Slovenije. Od 29 slovenskih uvrstitev na oder za zmagovalce na tekmah za svetovni pokal so jih kar 22 prispevali smučarski skakalci in skakalke.

Sorodno









































































































Oglasi