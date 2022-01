Objavljen Javni poziv za predlaganje kandidatk in kandidatov za članice in člane Odbora Republike Sl Vlada RS V Uradnem listu RS, številka 11/2022, z dne 28.1.2022, in na spletni strani Javnih objav Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je bil objavljen Javni poziv za predlaganje kandidatk in kandidatov za članice in člane Odbora Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki jih v Odbor imenuje Vlada Republike Slovenije.

Sorodno



























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Žan Košir

Janez Janša

Urša Bogataj

Ilka Štuhec

Ema Klinec