Upad števila oddelkov in otrok, učencev ter dijakov, napotenih v karanteno 24ur.com Število oddelkov, otrok, učencev ter dijakov, napotenih v karanteno, je po podatkih Sledilnika za covid-19 upadlo. V vrtcih je trenutno v karanteni 187 otrok oz. 11 oddelkov, v osnovnih šolah 5651 učencev oz. 285 oddelkov in v srednjih šolah 1270 dijakov oz. 53 oddelkov. Obenem se šole in vrtci srečujejo z večjo odsotnostjo zaposlenih.

