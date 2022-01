Lastniku psov pogojna obsodba za povzročitev smrti matere RTV Slovenija Na Okrožnem sodišču v Novem mestu so končali sojenje Mihi Šumu, ki ga je obtožnica bremenila povzročitve smrti iz malomarnosti, ker so njegovi psi do smrti pogrizli njegovo mamo. Na podlagi sporazuma o priznanju krivde mu je sodišče izreklo pogojno kazen.

