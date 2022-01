Na Okrožnem sodišču v Novem mestu so danes končali sojenje Mihi Šumu, ki ga je obtožnica bremenila povzročitve smrti iz malomarnosti, ker so njegovi psi do smrti pogrizli njegovo mamo. Na podlagi sporazuma o priznanju krivde, sklenjenega s tožilstvom, mu je sodišče izreklo pogojno obsodbo enega leta in 10 mesecev zapora s preizkusno dobo treh let. Septembra 2017 so namreč trije pitbuli, ki jih je ...