Slovenci na vrhu po prvi seriji tekme mešanih ekip 24ur.com Slovenci Ema Klinec, Cene Prevc, Urša Bogataj in Anže Lanišek vodijo po prvi seriji tekme mešanih ekip svetovnega pokala v smučarskih skokih v Willingenu. Slovenci so v konkurenci devetih ekip v prvi seriji zbrali 420,3 točke, 41,5 več od drugouvrščene Norveške in 49,1 od tretjeuvrščene Nemčije.

