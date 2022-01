Krka brez presenečenja proti Partizanu, Olimpija na težkem gostovanju SiOL.net Danes se je z obračunom Krke in Partizana v Novem mestu začel 18. krog lige ABA. Zanesljive zmage z 79:63 so se veselili košarkarji beograjskega kluba, ki so vodili celo tekmo. Drugi slovenski predstavnik, Cedevita Olimpija, se bo na zmagovite tirnice poskušal vrniti na nedeljskem gostovanju v Podgorici pri Budućnosti.

Sorodno













Oglasi