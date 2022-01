Mariborčani pri ekipi z dna lestvice Sportal Odbojkarji OK Merkur Maribor bodo 11. zmago v srednjeevropski ligi zvečer lovili pri predzadnjem Gradcu, ki je do zdaj zmagal le enkrat. Ekipi sta se v 7. krogu pomerili v Mariboru, Mariborčani so brez težav zmagali s 3:0. Z novo zmago bi bili Štajerci blizu potrditvi drugega mesta in zaključnega turnirja.

