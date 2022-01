Če manjka kontejnerašev, so spet dobre klasične ladje Primorske novice Ladje za generalne tovore so spet bolj priljubljene. V koprskem pristanišču jih je v zadnjem obdobju videti več kot prejšnja leta. V Luki Koper so pretovor generalnih tovorov lani povečali kar za petino v primerjavi z letom 2020, natehtali so jih za 1,1 milijona ton.

