Slavje Kobajašija na skrajšani tekmi v Willingenu; Kos in Jelar sedma RTV Slovenija Japonec Rjoju Kobajaši je zmagovalec prve posamične tekme v Willingenu, ki so jo zaradi premočnega vetra izvedli le z eno serijo. Izmed Slovencev sta se najbolj izkazala Lovro Kos in Žiga Jelar, ki sta zasedla sedmo mesto.

