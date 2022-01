Slovenske rokometaše od SP 2023 ločita Italija in Srbija Primorske novice Evropska rokometna zveza je v Budimpešti na zadnji prost dan med moškim evropskim prvenstvom na Madžarskem in Slovaškem izžrebala pare kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo med 11. in 29. januarjem prihodnje leto na Švedskem in Poljskem. Slovenija se bo v prvem delu kvalifikacij merila z Italijo, v morebitnem drugem pa s Srbijo.

