Danci do tolažilne nagrade. Španci tretjič ali Švedi petič? Sportal Na rokometnem evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem sta danes na sporedu končni odločitvi. V tekmi za tretje mesto je Danska po podaljšku s 35:32 ugnala Francijo in prišla do bronastega odličja. V velikem finalu se bosta v dvorani MVM Dome v Budimpešti ob 18. uri pomerili Švedska in Španija.

