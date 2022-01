Severna Evropa: v strašnem neurju umrlo več ljudi SiOL.net Sever Evrope je prizadelo neurje Malik, ki je terjalo več življenj. V Veliki Britaniji sta umrla dva človeka, po eni smrtni žrtvi poročajo še iz Nemčije, Danske, Poljske in Češke. Na Danskem so ob tem ustavili železniški promet, več ljudi so evakuirali. S severa Nemčije pa poročajo še o motnjah v prometu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

