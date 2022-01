Legendarni Tom Brady se je pri 44 letih odločil za konec športne kariere Dnevnik Tom Brady (na fotografiji), legendarni podajalec v ligi ameriškega nogometa NFL, se je pri 44 letih odločil za konec zelo uspešne in bogate igralske kariere. Kar dvajset let (od 2000 do 2019) je bil član ekipe New England Patriots, zadnji dve sezoni...

