Gisele Bündchen možu: Občudujem tvojo predanost in vse, kar si dosegel 24ur.com Potem ko se je 44-letni Tom Brady po 22. sezonah in sedmih osvojenih prstanih v ligi NFL uradno upokojil od aktivnega igranja ameriškega nogometa, mu je podporo na družbenih omrežjih izkazala tudi njegova žena Gisele Bündchen. Ta je med drugim zapisala, da je zelo ponosna nanj in da občuduje njegovo predanost.

