Britanci z načrti za sankcije razjezili Kremelj 24ur.com Kremelj je obsodil britanske načrte za uvedbo novih sankcij proti ruskim podjetjem, s katerimi naj bi Moskvo odvrnili od vdora v Ukrajino. Za Moskvo so takšni ukrepi nesprejemljivi in napovedujejo, da se bo Rusija na vsako takšno dejanje odzvala na način, ki bo temeljil na njenih interesih, so poudarili v Kremlju.

Sorodno Oglasi