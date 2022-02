Johnson na poti v Ukrajino, Rusiji napoveduje ostre sankcije SiOL.net V luči napetosti, ki se med Zahodom in Rusijo krepijo zaradi strahu pred rusko invazijo na Ukrajino, danes britanski premier Boris Johnson odhaja na obisk v Kijev. Po telefonu se bosta medtem znova pogovarjala ameriški in ruski zunanji minister Antony Blinken in Sergej Lavrov.

