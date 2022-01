"Državljani Slovenije moramo prispevati k demokratičnemu prelomu s sedanjo avtoritarno vladavino" RTV Slovenija Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo k povezovanju in obnovi demokracije poziva vse demokratično usmerjene politične stranke, še zlasti pa SD, LMŠ, Levico, SAB in Gibanje Svoboda.

