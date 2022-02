Robert Golob se je sestal s koalicijo KUL #video SiOL.net Danes so se s predsednikom stranke Gibanje Svoboda Robertom Golobom sestali predsedniki strank KUL, Tanja Fajon (SD), Marjan Šarec (LMŠ), Luka Mesec (Levica) in Alenka Bratušek (SAB). "Sodelovanje na programskih izhodiščih je mogoče od današnjega dne dalje," je dejal Golob in dodal, da so se pogovarjali tudi o energetski krizi, kar je po njegovem mnenju ena od mogočih točk sodelovanja s koalicijo KUL.

