Na račun vladnih ukrepov za 70 mio EUR manj prihodkov za SODO in 20 mio EUR manj priliva iz naslova prispevkov za podpore Energetika.NET Vladni predlogi ukrepov za omilitev vpliva visokih cen energentov pomenijo za skoraj 70 milijonov evrov manj prihodkov sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO). V Borzenu pa ocenjujejo, da bodo na račun zmanjšanja prispevka za obnovljive vire energije (OVE) prihodki nižji približno za 20 milijonov evrov, pri čemer gre za sredstva, ki so namenjena izplačevanju podpor in jih ima Borzen zgolj v upravljanju. - V Focusu in Umanoteri pa izpostavljajo, da vlada »potihoma namenja desetine milijonov za izbrano industrijo«.

