Vlada za energetsko intenzivna podjetja namenja 50 mio EUR pomoči Energetika.NET Vlada je na sobotni seji določila besedilo predloga zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki ga bo v sprejetje državnemu zboru poslala po nujnem postopku. Za pomoč gospodarstvu in kmetijstvu zagotavlja 70 milijonov evrov, od tega zdaleč največ – 50 milijonov evrov – za pomoč energetsko intenzivnim podjetjem, ki so utrpela največjo škodo zaradi povišanja cen energentov, pravijo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

Sorodno

































































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Cene Prevc

Karl Geiger

Žiga Jelar

Timi Zajc

Peter Prevc