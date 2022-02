Policisti v prtljažniku odkrili dele razkosanega bika 24ur.com Šentjernejski policisti so v noči s petka na soboto, okoli polnoči, v romskem naselju Dobruška vas opazili osebno vozilo z okrvavljenim prtljažnikom, v njem pa več kosov mesa in krvave nože. Nekaj metrov stran so našli še v folijo zavit večji kos govedi. Kmalu jim je bilo jasno, da gre za tatvino in nezakonit zakol, med preiskavo pa so osumljenci celo verbalno napadli može v modrem.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Robert Golob

Žan Košir

Marjan Šarec