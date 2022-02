Lastniku iz hleva odpeljali bika in ga zaklali RTV Slovenija Šentjernejski policisti so v noči na soboto v romskem naselju Dobruška vas v osebnem vozilu z okrvavljenim prtljažnikom odkrili več kosov mesa in krvave nože, nekaj stran pa v folijo zavit večji kos govedi.

