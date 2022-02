Tipanje Goloba s prvaki Kula se nadaljuje, a končni cilj je že skupen Delo Po prvem sestanku Kula in Roberta Goloba so se prvaki strinjali, da si prizadevajo za isti cilj, to je za zmago na volitvah in spremembe v državi.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Robert Golob Najbolj brano Osebe dneva Žan Košir

Robert Golob

Janez Janša

Ilka Štuhec

Robert Kranjec