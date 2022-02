Golob in Kul z istim ciljem: odhod vlade Primorske novice Na sestanku predsednikov koalicije KUL in Roberta Goloba so se strinjali, da si prizadevajo za isti cilj, to je zmago na volitvah, ki bo pomenila odhod aktualne vlade in spremembe v državi.

