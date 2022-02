Aplikacija in portal zVEM uro in pol nista delovala 24ur.com Aplikacija zVEM in portal zVEM+ popoldne uro in pol nista delovala, prav tako specialisti niso mogli dostopati do zdravstvene dokumentacije bolnikov z napotnicami iz najnovejše verzije eNaročanja. Napako so že odpravili, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

