Sodišče na Češkem razveljavilo pravilo PC za hotele in restavracije Dnevnik Najvišje upravno sodišče na Češkem je razveljavilo odlok o uvedbi pravila PC, torej preboleli in cepljeni, za obisk restavracij in hotelov. Kot je pojasnilo sodišče, ni ustrezne pravne podlage za takšne omejitve. Sodišče je vladi dalo teden dni...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Avstrija

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Zdravko Počivalšek

Franc Kangler

Urša Bogataj

Nika Križnar

Ema Klinec