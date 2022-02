Francija, Finska in Švica sproščajo omejitvene ukrepe RTV Slovenija V Franciji so začeli postopno sproščati ukrepe, ki so jih sprejeli za zajezitev okužb z novim koronavirusom, tako med drugim maske na prostem niso več obvezne. Za sproščanje ukrepov so se kljub velikemu številu okužb odločili tudi v Švici in na Finskem.

