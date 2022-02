Policisti bodo jutri med 7.00 in 19.00 merili hitrost na TEH 514 lokacijah: poglejte, kje Govori.se Jutri bo potekal maraton nadzora hitrosti, ki ga bodo policisti izvajali na 514 lokacijah po celotni Sloveniji. Namen akcije - po besedah policistov, ne bo kaznovanje voznikov, pač pa spreminjanje njihovih navad in spodbujanje k vožnji po predpisih. Spodaj objavljamo povezavo do spletne strani, na kateri lahko vidite, kje boste morali še posebej paziti na upoštevanje predpisane hitrosti.

