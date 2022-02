Maraton nadzora hitrosti vplival na umirjanje prometa, vseeno ugotovljenih 1.082 kršitev 24ur.com V maratonu nadzora hitrosti, ki je v četrtek potekal na 514 lokacijah po vsej Sloveniji, so policisti skupaj ugotovili 1.082 kršitev. Od tega so na kraju ustavili 856 voznikov, od katerih je bilo 318 voznikov opozorjenih, 76 tujih voznikov je moralo globo plačati na kraju, ostalim so bili izdani plačilni nalogi.

