Kanada čaka že 36 let, v ZDA igrali nogomet pri −16 Sportal Nogometna reprezentanca Kanade ostaja največje presenečenje kvalifikacij Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf) za nastop na SP 2022. Kanadčani so na prvem mestu, za dokončno potrditev udeležbe v Katarju pa tri kroge do konca potrebujejo le še točko. Blizu uvrstitve sta tudi izbrani vrsti ZDA in Mehike. Američani so v Minnesoti nadigrali Honduras s 3:0, nogometni praznik pa so pokvarile...

