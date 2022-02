Po ocenah ekstremno vreme v 40 letih terjalo 145.000 Evropejcev, v Sloveniji 311 24ur.com Ekstremni vremenski pojavi, kot so nevihte, vročinski valovi in poplave, so v zadnjih 40 letih povzročili od 85.000 do 145.000 smrtnih žrtev v Evropi in gospodarsko škodo v višini približno 500 milijard evrov. Največje izgube na prebivalca so bile zabeležene v Švici, Sloveniji in Franciji, kaže raziskava Evropske agencije za okolje. V raziskavi je bilo tudi ugotovljeno, da je bil pretežni del smr...

Sorodno Oglasi Omenjeni Francija

Švica Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Matej Tonin

Aleš Hojs

Boštjan Kline

Zmago Jelinčič Plemeniti