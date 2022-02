Kline: Moram reči, da zaenkrat vse 'štima' RTV Slovenija Slovenski alpski smučarji so v četrtek prvič preizkusili teren na smukaški progi v Jančingu na olimpijskih igrah. Glavna preizkušnja bo na sporedu v nedeljo, do takrat pa ima slovenska vrsta čas, da se privadi na specifične snežne in vremenske razmere.

