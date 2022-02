Strah je bil upravičen: trening smuka odpovedan Sportal Zaradi močnih sunkov vetra so tretji trening moškega smuka pred nedeljsko tekmo odpovedali. Nastopili so le Aleksander Aamodt Kilde, Matthias Mayer in Christof Innerhofer.

