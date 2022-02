Reševalce do petletnega Rayana, ki je padel v vodnjak, ločijo le še trije metri 24ur.com Reševalci v Maroku se že od torka popoldan na vse pretege trudijo, da bi rešili nesrečnega petletnika, ki je padel v vodnjak. Na družbenih omrežjih, kjer ljudje iz celega sveta izražajo podporo dečku s ključnikom #SaveRayan, pa je tudi posnetek, ki prikazuje ujetega dečka, ki so mu uspešno dostavili hrano, vodo in kisikovo masko. Reševalce ločijo samo še trije metri, da bi prišli do dečka, vendar...

