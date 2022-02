Moškega sta iz zaledenelega ribnika pri Kranju rešila pogumna občana 24ur.com Moškemu, ki je hodil po zaledenelem ribniku v okolici Kranja in skozi led padel vanj, sta še pred prihodom gasilcev pomagala mimoidoča občana. Pomagala sta si z daljšo palico, proti njemu pa sta odvrgla tudi nahrbtnik, za katerega se je držal. Policisti so ju pohvalili za pogumno dejanje in opozorili na odgovorno zadrževanje ob ledenih površinah.

