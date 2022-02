Na zaledenelem jezeru se je osebi med hojo udrlo pod nogami SiOL.net V naselju Stražišče v Kranju se je okoli 15. ure osebi med hojo po tankem ledu zaledenelega jezera udrlo pod nogami in je do ramen obtičala v vodi. Ob prihodu kranjskih gasilcev in potapljačev na kraj dogodka so mimoidoči osebo že potegnili na led, izhaja iz dnevnega biltena uprave za zaščito in reševanje.

