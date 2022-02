Nov zahteven preizkus za oslabljene Kamničane Sportal Pred Kamničani je nova pomembna tekma srednjeevropske lige. V gosteh se bodo pomerili s SK Zadruga Aich/Dob, ki bo 19. in 20. februarja gostil zaključni turnir. Gostitelji, ACH Volley in OK Merkur Maribor že imajo vstopnico, na voljo je le še ena, zanjo pa hud boj bijejo prav Kamničani in zagrebška Mladost. Calcit bi se z dvema zmagama, ne glede na razplet zadnje tekme Zagrebčanov, zagotovo uvrstil med četverico, a ne bo lahko.

